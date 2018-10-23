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ДТП в Туле на Веневском шоссе: водителя выбросило из авто
Фото очевидцев.

ДТП в Туле на Веневском шоссе: водителя выбросило из авто

С различными травмами мужчину госпитализировали.

23 октября в 12.33 недалеко от поворота на пос. Молодежный в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2113 под управлением 31-летнего мужчины выехал на встречку, где столкнулся с «Хёндэ Туксон», за рулем которого находился 51-летний водитель.

После столкновения ВАЗ улетел в кювет и несколько раз перевернулся, водителя выбросило из салона.

Как сообщили в региональном ГИБДД, пострадавший госпитализирован.

Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:25 +3
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