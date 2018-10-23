Фото очевидцев.
ДТП в Туле на Веневском шоссе: водителя выбросило из авто
С различными травмами мужчину госпитализировали.
23 октября в 12.33 недалеко от поворота на пос. Молодежный в Туле произошло ДТП.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2113 под управлением 31-летнего мужчины выехал на встречку, где столкнулся с «Хёндэ Туксон», за рулем которого находился 51-летний водитель.
После столкновения ВАЗ улетел в кювет и несколько раз перевернулся, водителя выбросило из салона.
Как сообщили в региональном ГИБДД, пострадавший госпитализирован.
Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Другие статьи по темам
Место