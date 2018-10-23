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27 октября в Тульском онкодиспансере пройдет день открытых дверей
Фото scaner.pro.

27 октября в Тульском онкодиспансере пройдет день открытых дверей

Все желающие смогут пройти обследование головы и шеи.

27 октября с 9.00 до 13.30 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» (ул. Плеханова, 201-а) пройдет день открытых дверей, посвященный новообразованиям в области головы и шеи.

Без направления и предварительной записи все желающие смогут получить консультацию специалистов и пройти осмотр на предмет новообразований полости носа, рта, кожи в области лица, головы и шеи.

Пациентам необходимо иметь при себе медицинский полис, паспорт и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:50 0
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Тула

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