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В лобовом столкновении под Тулой погибла судья областного суда
Фото очевидца.

В лобовом столкновении под Тулой погибла судья областного суда

Женщина находилась за рулем «Субару».

Как стало известно Myslo, в жутком ДТП, которое произошло 23 октября на автодороге «Тула — Новомосковск», погибла судья Тульского областного суда Анна Сонина.

По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем «Субару», выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Пежо». От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Второй участник ДТП получил незначительные травмы.

По некоторым данным, судья скончалась еще до столкновения, у нее были проблемы с сердцем.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

сегодня, в 10:26 +4
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