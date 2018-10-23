Фото очевидца.
В лобовом столкновении под Тулой погибла судья областного суда
Женщина находилась за рулем «Субару».
Как стало известно Myslo, в жутком ДТП, которое произошло 23 октября на автодороге «Тула — Новомосковск», погибла судья Тульского областного суда Анна Сонина.
По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем «Субару», выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Пежо». От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Второй участник ДТП получил незначительные травмы.
По некоторым данным, судья скончалась еще до столкновения, у нее были проблемы с сердцем.
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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