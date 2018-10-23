Ученица школы в Липках получила травму на уроке физкультуры

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Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку в МКОУ «Липковский центр образования № 1». Поводом стала травма несовершеннолетней ученицы образовательного учреждения на уроке физкультуры.

9 октября этого года девочка играла в баскетбол, упала и получила травму. Девочке не оказали первую медицинскую помощь, не вызвали скорую и не сообщили ее родителям о происшествии. Уже вернувшись домой, девочка рассказала родителям о случившемся, те доставили ее в Киреевскую ЦРБ, а затем в Тульскую областную больницу для установления точного диагноза и дальнейшего обследования.

Результаты проверки показали, что в образовательном учреждении ненадлежащим образом организовано обеспечение безопасности учеников и не проводится профилактика несчастных случаев. Основной причиной выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение закона работниками Центра образования и отсутствие должного контроля со стороны администрации, а также незнание требований действующего законодательства РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, киреевский межрайонный прокурор внес представление на имя и. о. директора МКОУ.