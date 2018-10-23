Тульские рукопашники завоевали медали на турнире в Екатеринбурге

Фото Федерации рукопашного боя Тульской области.

Наш регион представляли три спортсмена.

С 19 по 22 октября в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди студентов на призы «Российского спортивного студенческого союза».

Сборную Тульской области представляли Семён Юдин, Егор Семин (воспитанники СШ «Триумф») и Василий Полюткин (воспитанник СШ «Металлург»).

Тульские спортсмены стали призерами соревнований. Егор Семин в весовой категории 70 кг и Семен Юдин в весовой категории 75 кг завоевали серебряные медали, а Василий Полюткин (в.к. 65 кг) добыл бронзу.

Также спортсмены получили право принять участие в чемпионате России, который состоится в Красноярске в конце ноября.

Готовились спортсмены к соревнованиям под руководством Дмитрия Дагаева и Джавида Ахадова.