Тульские рукопашники завоевали медали на турнире в Екатеринбурге
Наш регион представляли три спортсмена.
С 19 по 22 октября в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди студентов на призы «Российского спортивного студенческого союза».
Сборную Тульской области представляли Семён Юдин, Егор Семин (воспитанники СШ «Триумф») и Василий Полюткин (воспитанник СШ «Металлург»).
Тульские спортсмены стали призерами соревнований. Егор Семин в весовой категории 70 кг и Семен Юдин в весовой категории 75 кг завоевали серебряные медали, а Василий Полюткин (в.к. 65 кг) добыл бронзу.
Также спортсмены получили право принять участие в чемпионате России, который состоится в Красноярске в конце ноября.
Готовились спортсмены к соревнованиям под руководством Дмитрия Дагаева и Джавида Ахадова.