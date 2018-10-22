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На Куликовом поле высадили 6000 молодых дубов
Фото Романа Солопова.

На Куликовом поле высадили 6000 молодых дубов

20 октября прошла акция «Зеленая Дубрава».

О прошедшей акции сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

20 октября в село Монастырщино прибыли участники акции. Рядом с сотрудниками музея-заповедника «Куликово поле» на торжественном открытии посадки –  специалисты Федерального агентства лесного хозяйства и Департамента лесного хозяйства Тульской области, сотрудники филиалов Российского центра защиты леса из Калужской, Тульской и Воронежской областей, Богородицкого лесничества. Здесь же студенты и преподаватели факультета лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садовопаркового строительства из Московского государственного университета имени Н.Э. Баумана, студенты Новомосковского спортивного колледжа Олимпийского резерва.

Командой к отъезду на место посадки стало выступление оркестра Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области. Этот элемент в программе открытия оказался неожиданностью для всех участников акции. Но особенно символичным он стал для родных народного артиста России Валерия Халилова. Дочь художественного руководителя Ансамбля  песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Марина Халилова приехала на Куликово поле вместе с семьей, чтобы посадить деревья в память об отце, участниках ансамбля и всех погибших при крушении Ту-154 у города Сочи.  

Как и все почетные гости, Марина Халилова обратилась к участникам акции:

– Очень приятно, что сегодня с нами духовой оркестр, медные трубы. Отец говорил, что «духовой оркестр» – от слова «душа». Для нас большая честь принять участие в акции «Зеленая Дубрава», посадить деревья в историческом месте. И сегодня мы будем сажать деревья с душой, в память об отце и всех, кто погиб с ним 25 декабря 2016 года.

Местом посадки стала балка «Рыбий верх», естественный западный рубеж поля сражения. Она была густо залесена в XIV веке,  а сегодня на голом ее склоне в подготовленные трактором борозды участники акции высаживали молодые дубки. Профессионалы лесного хозяйства провели перед началом работ инструктаж, рассказали насколько глубоко и как часто сажать деревья. Настоятель монастырщинского храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Владимир освятил посадочный материал и благословил собравшихся.

Спустя пару часов золотистые макушки дубков уже контрастно сияли в лучах солнца на куликовском черноземе. Выполнивших свою миссию участников акции ждал полевой обед с традиционной гречневой кашей и чай с необычной сезонной выпечкой – булочками с терновой начинкой.

 

Эколого-патриотическая акция «Зеленая Дубрава» впервые состоялась на Куликовом поле в 2005 году. Первые дубки были посажены на месте легендарного лесного массива, который шесть веков назад укрывал Засадный полк русского войска, нанесшего решающий удар в схватке с Мамаем. С тех пор весной и осенью новые и новые деревца пополняли возрождаемую дубраву. И сегодня те первые дубки уже во всю спорят в росте с человеком.

Зеленая Дубрава восстановлена в своих исторических границах. Однако уникальный эксперимент по превращению современного ландшафта Куликова поля в средневековый, характерный для XIV столетия, продолжается на других территориях. Ученым музея все эти годы, прошедшие с момента первых посадок, помогают специалисты лесного хозяйства, простые посетители и верные друзья. И этой осенью они собрались на Куликовом поле, чтобы отдать дань памяти воинам Дмитрия Донского, своим родным и близким, сражавшимся за Родину.

сегодня, в 09:26 +1
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Событие
посадка деревьевЗеленая дубрава
Место
Тульская областьКуликово Поле

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