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На тульском сельскохозяйственном предприятии арестовали зерно

На тульском сельскохозяйственном предприятии арестовали зерно

Организация задолжала почти 2 млн рублей налогов.

На исполнении в отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с сельскохозяйственного предприятия задолженности по налоговым платежам в размере 1 млн 898 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, в установленный срок руководство должника-организации требования об оплате налоговой задолженности не исполнило.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника-организации. В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» подвергнуто описи и аресту имущество, принадлежащее сельхозпредприятию — зерно.

Не желая расставаться с имуществом, руководство должника-организации в полном объеме погасило задолженность по налоговым платежам.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:15 +2
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