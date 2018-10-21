На тульском сельскохозяйственном предприятии арестовали зерно

На исполнении в отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с сельскохозяйственного предприятия задолженности по налоговым платежам в размере 1 млн 898 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, в установленный срок руководство должника-организации требования об оплате налоговой задолженности не исполнило.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника-организации. В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» подвергнуто описи и аресту имущество, принадлежащее сельхозпредприятию — зерно.

Не желая расставаться с имуществом, руководство должника-организации в полном объеме погасило задолженность по налоговым платежам.