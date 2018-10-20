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25 октября в Туле пройдут торги арестованного имущества должников

25 октября в Туле пройдут торги арестованного имущества должников

Будет реализовано имущество на сумму более 93 миллионов рублей.

Судебные приставы-исполнители в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на различные категории имущества, принадлежащего должникам, в целях дальнейшей его реализации.

Арест имущества является эффективным средством повышения исполнения судебных актов и актов иных органов даже в том случае, когда имущество в конечном итоге на реализацию не передается.

УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие  торги в виде аукциона состоятся 25 октября 2018 года в 12.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16.

На торги выставлено:

недвижимое заложенное имущество на сумму 93 млн 102 тыс. рублей (земельные участки, коровники, мехмастерская, склад минеральных удобрений, зернохранилище, цех, квартира и др.).

вчера, в 20:00 +1
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