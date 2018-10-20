Туляки вышли на субботник

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Основные силы брошены на сбор и вывоз опавшей листвы.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова сотрудники главных управлений по территориальным округам, управлений по благоустройству и административно-техническому надзору вышли на уборку тульских улиц.

Сегодня основные силы брошены на сбор и вывоз опавшей листвы. Работы проводятся на главных улицах города — ул. Фрунзе, ул. Болдина, ул. Тургеневской, ул. Демонстрации, ул. Кирова, ул. Литейной и др., в том числе в поселениях Большой Тулы.

Участие в субботнике приняли 182 сотрудника администрации города Тулы (сотрудники главных управлений по территориальным округам – 161 человек, управления по благоустройству – 11 человек, управления по административно-техническому надзору – 10 человек).

Кроме того, в Пролетарском округе участвовали более тысячи жителей, работники учреждений образования и здравоохранения, организаций, предприниматели.

По итогам субботника в Туле вывезено 910 куб метров листвы.