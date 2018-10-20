В Алексине местный житель задержан за кражу велосипеда
55-летний мужчина признался в содеянном.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратилась 46-летняя жительница села Пластово. Женщина сообщила, что с огороженной придомовой территории была совершена кража велосипеда «Штерн». Ущерб составил 7 тысяч 500 рублей. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к хищению нигде не работающего и ранее судимого 53-летнего жителя Алексина.
Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенный велосипед изъят и возвращён законной владелице.