В Алексине местный житель задержан за кражу велосипеда

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратилась 46-летняя жительница села Пластово. Женщина сообщила, что с огороженной придомовой территории была совершена кража велосипеда «Штерн». Ущерб составил 7 тысяч 500 рублей. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к хищению нигде не работающего и ранее судимого 53-летнего жителя Алексина.

Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания.