В центре Тулы высадили 15-летний дуб

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы по благоустройству прошли в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и улица Лейтейзена.

Пятиметровый 15-летний дуб появился в центре сквера, посвященного 20-летию газеты «Аргументы и факты в Туле», расположенного на пересечении ул. Лейтейезена и Красноармейского проспекта.

Кроме того, работники «Сервисного центра г. Тулы» высадили в сквере тысячу тюльпанов, тысячу крокусов, пионы, ирисы и лапчатник.

Работы по благоустройству также прошли в Баташевском саду – там высадили ирис болотный, бересклет, иву пурпурную.

Возле Павшинского моста посадили дерен, лапчатку и астры. Подрядная организация ООО «Дизайн-Стиль» продолжает подготовку цветников к зиме.