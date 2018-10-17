Бабье лето в Тульской области завершится 20 октября

Фото из архива Myslo.

20 октября в Тульской области, как и на остальной европейской территории России, закончится период теплой, ясной и сухой погоды. До конца недели в регионе температура воздуха днем будет прогреваться до 17−18 градусов.

Уже в субботу нас ждет резкое похолодание. В дневные часы будет всего +11 градусов. В воскресенье, 21 октября, в регионе ожидаются дожди.

Так что успейте насладиться теплой погодой! Отправляйтесь на прогулку.