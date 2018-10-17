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Бабье лето в Тульской области завершится 20 октября
Фото из архива Myslo.

Бабье лето в Тульской области завершится 20 октября

Уже в субботу ожидается резкое похолодание.

20 октября в Тульской области, как и на остальной европейской территории России, закончится период теплой, ясной и сухой погоды. До конца недели в регионе температура воздуха днем будет прогреваться до 17−18 градусов.

Уже в субботу нас ждет резкое похолодание. В дневные часы будет всего +11 градусов. В воскресенье, 21 октября, в регионе ожидаются дожди. 

Так что успейте насладиться теплой погодой! Отправляйтесь на прогулку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:44 +3
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