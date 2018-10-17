20 октября на Куликовом поле пройдет акция «Зеленая Дубрава»

Фото из архива Myslo.

20 октября на Поле Куликовской битвы пройдет традиционная эколого-патриотическая акция «Зеленая Дубрава». Здесь высадят 4000 саженцев деревьев в честь воинов, погибших за Отечество во все времена.

Организаторы акции приглашают всех желающих высадить молодые деревца в память о дедах и прадедах, воевавших за Отечество во все времена.



Сбор участников акции в 11.00 в центре приема посетителей Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. В программе:

11.00 — Сбор участников акции. Мастер-классы и викторина-шутка «Что ни лес, то — будрава». Заполнение анкет участников.

12.00 — Торжественное открытие акции «Зеленая Дубрава».

12.15 — Переезд к месту посадки деревьев.

12.30 — Посадка саженцев.

14.00 — Чаепитие в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

Акция «Зеленая Дубрава» проходит на Куликовом поле с 2005 года. Она получила свое название в честь знаменитого урочища «Зеленая Дубрава», где ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем упоминается в литературных памятниках «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище».

Вот уже более десяти лет участники акции восстанавливают исторический ландшафт Куликова поля. Каждый заполняет памятную карточку, где указывает имя своего героя, в честь которого будет расти дерево.

За время проведения акции участники высадили на месте утраченной Зеленой Дубравы тысячи саженцев деревьев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная и другие традиционные для северной лесостепи деревья, тем самым восстановив историческую площадь лесного массива. Сейчас посадки деревьев проводят на месте исторических лесов у реки Смолки и балки «Рыбий Верх».