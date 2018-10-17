новости
новости
Регистрация
20 октября на Куликовом поле пройдет акция «Зеленая Дубрава»
Фото из архива Myslo.

20 октября на Куликовом поле пройдет акция «Зеленая Дубрава»

4000 молодых деревьев появятся на месте лесов эпохи Куликовской битвы..

20 октября на Поле Куликовской битвы пройдет традиционная эколого-патриотическая акция «Зеленая Дубрава». Здесь высадят 4000 саженцев деревьев в честь воинов, погибших за Отечество во все времена.

Организаторы акции приглашают всех желающих высадить молодые деревца в память о дедах и прадедах, воевавших за Отечество во все времена.

Сбор участников акции в 11.00 в центре приема посетителей Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. В программе:

11.00 — Сбор участников акции. Мастер-классы и викторина-шутка «Что ни лес, то — будрава». Заполнение анкет участников.

12.00 — Торжественное открытие акции «Зеленая Дубрава».

12.15 — Переезд к месту посадки деревьев.

12.30 — Посадка саженцев.

14.00 — Чаепитие в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

 

Акция «Зеленая Дубрава» проходит на Куликовом поле с 2005 года. Она получила свое название в честь знаменитого урочища «Зеленая Дубрава», где ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем упоминается в литературных памятниках «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище».

Вот уже более десяти лет участники акции восстанавливают исторический ландшафт Куликова поля. Каждый заполняет памятную карточку, где указывает имя своего героя, в честь которого будет расти дерево.

За время проведения акции участники высадили на месте утраченной Зеленой Дубравы тысячи саженцев деревьев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная и другие традиционные для северной лесостепи деревья, тем самым восстановив историческую площадь лесного массива. Сейчас посадки деревьев проводят на месте исторических лесов у реки Смолки и балки «Рыбий Верх».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:24 0
Другие статьи по темам
Событие
Зеленая Дубраватуляков приглашаютпосадить деревогероивоивавшие за Отечество
Место
Куликово ПолеТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские бойцы завоевали медали в Рязани на чемпионате по ММА
Тульские бойцы завоевали медали в Рязани на чемпионате по ММА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.