Тульские бойцы завоевали медали в Рязани на чемпионате по ММА

14 октября в Рязани прошел открытый чемпионат и первенство города по смешанному боевому единоборству (ММА). В мероприятиях приняли участие 152 спортсмена из разных городов России в возрасте от 12 до 18 лет и старше.

Тульскую область представляли спортсмены ДЮСШ Киреевска, спортивного клуба «Самбо 94» из Узловой, СК «Гладиатор» из Тулы и СК «Магура» из Щекинского района. Возглавил команду в качестве официального представителя нашего региона Илья Герасименко.

Тульские спортсмены в упорной борьбе показали отличные результаты и заняли призовые места:

Коренев Никита — 2 место;

Осташевский Максим - 2 место;

Антонов Роман - 2 место;

Желтов Степан — 1 место;

Поляков Сергей — 1 место;

Шмелёв Сергей — 1 место;

Мктрчян Самуил -2 место;

Тихонов Илья -2 место;

Меджидов Кирилл -1 место;

Магомадов Асхаб -1 место;

Кошелев Игорь -2 место;

Переверзев Илья -2 место;

Кощевой Игорь -1 место;

Аветисян Айк -2 место;

Цой Денис — 3 место;

Стёпин Андрей -3 место;

Шогуласенов Рауф — 2 место;

Сердеров Тамерлан -2 место;

Капков Константин -2 место.

Тренируют наших спортсменов Андрей Рюмшин, Юрий Ефремов, Олег Колодкин, Илья Герасименко, Павел Турбин, Андрей Пилипчак, Александр Давыдов, Сергей Федосеенков.

Подготовка сборной команды проходила при поддержке фонда развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение» на базе зала единоборств «Русский витязь» под руководством председателя организаций, помощника члена Совета Федерации Игоря Панченко Алексея Никитина.