Тульские бойцы завоевали медали в Рязани на чемпионате по ММА
В нашей копилке – 19 медалей.
14 октября в Рязани прошел открытый чемпионат и первенство города по смешанному боевому единоборству (ММА). В мероприятиях приняли участие 152 спортсмена из разных городов России в возрасте от 12 до 18 лет и старше.
Тульскую область представляли спортсмены ДЮСШ Киреевска, спортивного клуба «Самбо 94» из Узловой, СК «Гладиатор» из Тулы и СК «Магура» из Щекинского района. Возглавил команду в качестве официального представителя нашего региона Илья Герасименко.
Тульские спортсмены в упорной борьбе показали отличные результаты и заняли призовые места:
- Коренев Никита — 2 место;
- Осташевский Максим - 2 место;
- Антонов Роман - 2 место;
- Желтов Степан — 1 место;
- Поляков Сергей — 1 место;
- Шмелёв Сергей — 1 место;
- Мктрчян Самуил -2 место;
- Тихонов Илья -2 место;
- Меджидов Кирилл -1 место;
- Магомадов Асхаб -1 место;
- Кошелев Игорь -2 место;
- Переверзев Илья -2 место;
- Кощевой Игорь -1 место;
- Аветисян Айк -2 место;
- Цой Денис — 3 место;
- Стёпин Андрей -3 место;
- Шогуласенов Рауф — 2 место;
- Сердеров Тамерлан -2 место;
- Капков Константин -2 место.
Тренируют наших спортсменов Андрей Рюмшин, Юрий Ефремов, Олег Колодкин, Илья Герасименко, Павел Турбин, Андрей Пилипчак, Александр Давыдов, Сергей Федосеенков.
Подготовка сборной команды проходила при поддержке фонда развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение» на базе зала единоборств «Русский витязь» под руководством председателя организаций, помощника члена Совета Федерации Игоря Панченко Алексея Никитина.