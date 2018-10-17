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Тульские бойцы завоевали медали в Рязани на чемпионате по ММА

Тульские бойцы завоевали медали в Рязани на чемпионате по ММА

В нашей копилке – 19 медалей.

14 октября в Рязани прошел открытый чемпионат и первенство города по смешанному боевому единоборству (ММА). В мероприятиях приняли участие 152 спортсмена из разных городов России в возрасте от 12 до 18 лет и старше.

Тульскую область представляли спортсмены ДЮСШ Киреевска, спортивного клуба «Самбо 94» из Узловой, СК «Гладиатор» из Тулы и СК «Магура» из Щекинского района. Возглавил команду в качестве официального представителя нашего региона Илья Герасименко.

Тульские спортсмены в упорной борьбе показали отличные результаты и заняли призовые места:

  • Коренев Никита — 2 место;
  • Осташевский Максим - 2 место;
  • Антонов Роман - 2 место;
  • Желтов Степан — 1 место;
  • Поляков Сергей — 1 место;
  • Шмелёв Сергей — 1 место;
  • Мктрчян Самуил -2 место;
  • Тихонов Илья -2 место;
  • Меджидов Кирилл -1 место;
  • Магомадов Асхаб -1 место;
  • Кошелев Игорь -2 место;
  • Переверзев Илья -2 место;
  • Кощевой Игорь -1 место;
  • Аветисян Айк -2 место;
  • Цой Денис — 3 место;
  • Стёпин Андрей -3 место;
  • Шогуласенов Рауф — 2 место;
  • Сердеров Тамерлан -2 место;
  • Капков Константин -2 место.

Тренируют наших спортсменов Андрей Рюмшин, Юрий Ефремов, Олег Колодкин, Илья Герасименко, Павел Турбин, Андрей Пилипчак, Александр Давыдов, Сергей Федосеенков.

Подготовка сборной команды проходила при поддержке фонда развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение» на базе зала единоборств «Русский витязь» под руководством председателя организаций, помощника члена Совета Федерации Игоря Панченко Алексея Никитина.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 +2
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