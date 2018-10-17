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Где в Туле 18 октября не будет воды
Фото из архива Myslo.

Где в Туле 18 октября не будет воды

Публикуем список адресов.

18 октября специалисты АО «Тулагорводоканал» проведут ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим с 10.00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Кутузова 18,
  • ул. Шухова 28-а, 26-а, 24к2, 20-а, 22-а, 24,
  • ул. Немцова 15, 17,
  • Новомедвенский проезд 6, 9, 11, 14, 15,
  • ул. Щегловская засека, 34, 24, 14, 30-а, 37, 39, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 30, 32, 16, 18, 36, 38, 40, 42, 44, 30-а
  • Щегловский проезд 9,11.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:20 +2
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