Где в Туле 18 октября не будет воды

Фото из архива Myslo.

18 октября специалисты АО «Тулагорводоканал» проведут ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим с 10.00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Кутузова 18,

ул. Шухова 28-а, 26-а, 24к2, 20-а, 22-а, 24,

ул. Немцова 15, 17,

Новомедвенский проезд 6, 9, 11, 14, 15,

ул. Щегловская засека, 34, 24, 14, 30-а, 37, 39, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 30, 32, 16, 18, 36, 38, 40, 42, 44, 30-а

Щегловский проезд 9,11.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.