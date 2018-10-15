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В Тульской области выбрали лучших операторов почтовой связи
Фото пресс-службы Почты России.

В Тульской области выбрали лучших операторов почтовой связи

Победители представят наш регион на макрорегиональном этапе конкурса, который в этом году пройдет в Рязани.

В Туле состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи – 2018» и «Лучший начальник отделения почтовой связи – 2018». Представители всех семи почтамтов Тульского филиала Почты России боролись за звание лучшего.

В конкурсе приняли участие 7 операторов и 7 начальников отделений почтовой связи со всей области. Первым этапом конкурса стало теоретическое тестирование, где участникам предстояло ответить на ряд профессиональных вопросов за короткое время. Вторым – практическое задание, в котором конкурсанты показали, насколько хорошо они владеют навыками работы на практике. В финальной части конкурса участники презентовали видеоролики о своей работе и увлечениях.

По итогам финала лучшим оператором почтовой связи Тульской области стала оператор связи 1 класса ОПС Новомосковск-13 Новомосковского почтамта Людмила Голубева, второе место у представительницы Алексинского почтамта Анны Лагутиной, на третьем месте Анастасия Кулешова из Ефремова.

Среди начальников ОПС лучшей по профессии стала Татьяна Ломтева – начальник ОПС Алексин-4, второе место у Светланы Шариковой из Тулы, на третьем месте представительница Ефремовского почтамта Оксана Кишкинова.

«Профессии оператора почтовой связи и начальника отделения без преувеличения можно назвать самыми ответственными в отрасли. От их умений и навыков общения с клиентом зависит имидж компании. Сегодня все участники конкурса продемонстрировали высокую профессиональную подготовку, и я уверена, что наши девушки достойно представят УФПС Тульской области на макрорегиональном уровне», – отметила заместитель директора по экономике и финансам Тульского филиала Почты России Маргарита Кошелева.

Всем призерам и участникам конкурса вручили ценные подарки и цветы от организаторов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +3
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