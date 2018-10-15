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Герои Петербургского андеграунда – группа Shortparis – выступят на «Октаве»
На фото Николай Комягин, солист Shortparis

Герои Петербургского андеграунда – группа Shortparis – выступят на «Октаве»

Концерт группы пройдет 27 октября в Большом зале кластера «Октава», начало концерта — в 20:00.

Группа прославилась своими концертами, которые по мощи и воздействию на публику походят на шаманские ритуалы. Живые выступления группы выходят за рамки музыкального концерта и больше напоминают традиционные для современного искусства перформансы. Как заявляют сами музыканты, они противопоставляют себя современной музыкальной сцене и нацелены на поиск самобытных музыкальных и художественных решений.

Коллектив Shortparis был основан в 2012 году как группа в музыкальном жанре avant-pop/experimental. Кроме вокалиста Николая Комягина в состав Shortparis входят Александр Гальянов (гитара, синтезатор), Павел Лесников (барабаны, сэмплирование), Александр Ионин (гитара, бас, баян) и Данила Холодков (барабаны, перкуссия).

За годы своего существования группа уверенно покоряет музыкальный олимп. Коллектив принимал участие во многих международных музыкальных фестивалях:

  • Tallinn Musiс Week (2017),
  • SKIF (2013, 2015),
  • STEREOLETO 2016
  • Mercedez-Benz Fashion Week Russia (2016).

Shortparis фигурировали в знаменитой летней кинопремьере Кирилла Серебренникова «Лето». Режиссер пригласил группу записать саундтрек и сняться в фильме об отношениях Виктора Цоя, Майка Науменко в ленинградском рок-клубе «Лето».

А недавно издания The Village, Meduza, Афиша Daily признали исполнителей сумеречного театрализованного арт-панка лучшей концертной группой страны.


Shortparis открывали петербургские концерты Alt-J, The Kooks, Lebanon Hanover и Easter. Музыканты скептически относятся к стандартным форматам площадок, поэтому охотно выступают в неподготовленных и андеграундных пространствах. На «Октаве» туляков ждет потрясающее шоу.

Приобрести билет на концерт можно в нашем сервисе Myslo-касса.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:06 0
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