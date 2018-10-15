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Пропавший в Алексине подросток найден мёртвым

Пропавший в Алексине подросток найден мёртвым

По факту случившегося следователи проводят проверку.

Напомним, в понедельник утром стало известно об исчезновении 17-летнего алексинца. Молодого человека искали волонтёры отряда «Лиза Алерт», кроме того, к поискам подключились следователи.

В субботу, 13 октября, парень вместе своими родителями находился в СНТ «Агрохимик» – семейство планировало отметить день рождения Александра. Спустя некоторое время родители увидели, что молодой человек ушел с садового участка в сторону Алексина и больше не вернулся.

Как стало известно Myslo, парень покончил с собой. В пресс-службе СУ СК России по Тульской области сообщили, что видимых следов насилия на теле нет, следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех деталей случившегося.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 +2
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Место
Тульская областьАлексин

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