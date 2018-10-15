Где в Туле 16 октября отключат электроэнергию
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- Скуратово: ул. Новосёлов, 2 к. 3,
- ул. Кирова, 166,168, 170, 172, 174, 176, 178,
- ул. Глинки, 6-а, 5, 6,
- ул. Кутузова, 6/188,
- ул. Серова, 5, 9, 9-а, 7,
- ул. Немцова, 6, 6-а,
- ул. Скуратовская, 135, 137, 141, 125, 127, 108, 121, 123, 139-а, 119, 137/1, 115, 117,
- п. Менделеевский: ул. Жданова, 2-10-а (чётн.),
- ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,
- ул. Калинина, 1-б,
- ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
- пер. Пушкинский, 5,
- пер. Лермонтовский, 2,
- п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-12,
- ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 56, 58,
- Рвовский пр-д,
- п. Бытовки,
- ул. 2-я Трубная, 3-9 (нечётн.), 4,
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- 1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11,
- ул. Болдина, 27, 29, 43, 45,
- ул. Лермонтова, 3-14,
- ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
- ул. Шато Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.),
- 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- Маслово: ул. Ландышевая, 18,
- ул. Васильковая, 9, 11, 10,
- ул. Краинская, 27-48.
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