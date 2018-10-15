Что ждёт водителей на тульских дорогах: гороскоп от ГИБДД

Инспекторы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области опубликовали очередной астропрогноз на неделю.

Овнам стоит как можно меньше выделяться из «толпы машин» на дороге. На этой неделе не стоит пытаться догнать и перегнать всех подряд. Соблюдайте скоростной режим, и неделя пройдет крайне спокойно и гладко.

Тельцов на неделе может одолеть осенняя хандра. Если вы устали, заболели или не выспались, за руль лучше не садиться, особенно, если предстоит дальняя дорога. Управляя транспортным средством в переутомленном или болезненном состоянии, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнями других участников дорожного движения.

Близнецам звезды особых проблем на дороге не обещают. Но лучше лишний раз проверить тормозную систему и не слишком давить на газ. Безопасность превыше всего!

Не слишком хорошая неделя для поездок на автомобиле у Раков. Звезды советуют быть внимательнее на дороге и ожидать подвоха от Водолеев. Не забывайте о ремнях безопасности: пристегнитесь сами и проследите за безопасностью своих пассажиров!

Львы в поисках парковочного места могут совсем «озвереть» и оставить машину там, где им вздумается. Старайтесь тщательно выбирать места для парковки, на этой неделе высока вероятность проблем с эвакуацией.

Для Дев неделя будет спокойной, если не забывать о правилах перестроения. Избегайте рискованных маневров – убедитесь в его безопасности и не забывайте пользоваться указателями поворота. В противном случае велика вероятность, что ваш маневр просто не заметят.

Весам звезды так же на этой неделе сулят проблемы в поисках парковочных мест. Проявите особую осторожность на переполненных стоянках – в поисках места есть вероятность зацепить чужой автомобиль. Так же не стоит оставлять машину «запирая» уже припаркованные автомобили. Будьте взаимовежливы с другими участниками дорожного движения.

Скорпионы на этой неделе захотят ощутить себя водителями «болида». Но помните, дорога не гоночный трек – другие участники дорожного движения могут не оценить вашего порыва. И вместо вспышек камер репортеров вы получите гору штрафов за превышение скорости. Соблюдайте скоростной режим, и все будет хорошо.

Стрельцам звезды пророчат излишнюю забывчивость. На этой неделе лучше лишний раз проверить наличие водительского удостоверения, документов на машину и страховки. Не исключены проверки на дорогах. Впрочем, если вы не нарушаете Правила дорожного движения, никаких проблем у вас быть не должно.

Козерогам стоит задуматься о «состоянии здоровья» вашего автомобиля? Не настала ли пора сменить масло и масляный фильтр заодно? Звезды советуют заехать в автосервис.

Водолеям неделя обещает изрядное количество путешествий (в основном из дома на работу и обратно, но, скорее всего, придется покататься и по рабочим моментам). В безумной суматохе дня есть шанс потерять бдительность на дороге и совершить столкновение с попутным автомобилем. Внимание на дорогу! Соблюдайте дистанцию!

На этой неделе Рыбам нужно верить первому душевному порыву, чего бы он ни касался. Особенно верно это в отношении интуитивного желания изменить маршрут. Если вам кажется, что где-то нужно повернуть – поворачивайте. Не исключено, что на привычном пути вас ждёт преграда – пробка или ремонт дороги. Но помните о главном: ваш «порыв» должен быть безопасным и не противоречить ПДД.