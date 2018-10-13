Прокуратура через суд потребовала отремонтировать в Узловой дорогу

Ранее ведомство вносило администрации представление, но реакции на него не последовало.

Узловской межрайонной прокуратурой провела проверку соблюдения требований к эксплуатационному состоянию и безопасности автомобильной дороги общего пользования на улице Западная.

Дорога длинной 472 метра находится в собственности районного центра. В ходе проверки выявлены неровности, что относится к нарушению п.п. 3.1.1.ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

Кроме этого на всем протяжении автомобильной дороги отсутствует освещение (это нарушает п.4.6.1. Национального стандарта РФ Р 52766-2007).

По результатам проверки прокуратурой района в администрацию органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которое было рассмотрено, однако нарушения не устранены.

В связи с этим Узловской межрайонной прокуратурой в городской суд направлено исковое заявление в интересах местных жителей к администрации района и районного центра. Ведомство требует обязать местную администрацию отремонтировать участок дороги и установить освещение на всем ее протяжении.

Решением суда административные исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.