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Прокуратура через суд потребовала отремонтировать в Узловой дорогу

Прокуратура через суд потребовала отремонтировать в Узловой дорогу

Ранее ведомство вносило администрации представление, но реакции на него не последовало.

Узловской межрайонной прокуратурой провела проверку соблюдения требований к эксплуатационному состоянию и безопасности автомобильной дороги общего пользования на улице Западная.
 
Дорога длинной 472 метра находится в собственности районного центра. В ходе проверки выявлены неровности, что относится к нарушению п.п. 3.1.1.ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».
 
Кроме этого на всем протяжении автомобильной дороги отсутствует освещение (это нарушает п.4.6.1. Национального стандарта РФ Р 52766-2007).
 
По результатам проверки прокуратурой района в администрацию органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которое было рассмотрено, однако нарушения не устранены.
 
В связи с этим Узловской межрайонной прокуратурой в городской суд направлено исковое заявление в интересах местных жителей к администрации района и районного центра. Ведомство требует обязать местную администрацию отремонтировать участок дороги и установить освещение на всем ее протяжении.
 
Решением суда административные исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:10 +1
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