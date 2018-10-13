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По факту падения рабочего со строительных лесов в Туле следователи начали проверку

По факту падения рабочего со строительных лесов в Туле следователи начали проверку

Точную причину случившегося установит экспертиза.

В Туле в больнице в четверг, 11 октября, скончался 30-летний мужчина. Он попал в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. 
 
Предположительно, травму мужчина получил в результате падения со строительных лесов, установленных около дома №68а на ул. Бондаренко. 
 
Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. СУ СК РФ по Тульской области начали доследственную проверку в рамках ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:03 +2
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