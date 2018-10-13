По факту падения рабочего со строительных лесов в Туле следователи начали проверку

В Туле в больнице в четверг, 11 октября, скончался 30-летний мужчина. Он попал в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Предположительно, травму мужчина получил в результате падения со строительных лесов, установленных около дома №68а на ул. Бондаренко.

Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. СУ СК РФ по Тульской области начали доследственную проверку в рамках ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).