В тульском Криволучье закроют на ремонт железнодорожный переезд

Фото из архива Myslo.

С 12 по 14 октября в Туле пройдут ремонтные работы на переезде 305-й км перегона «Криволучье-Присады».

Во время проведения работ с 21.00 12 октября до 6.00 13 октября и с 21.00 13 октября до 6.00 14 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме: