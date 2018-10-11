В тульском Криволучье закроют на ремонт железнодорожный переезд
Работы будут проводиться по ночам.
С 12 по 14 октября в Туле пройдут ремонтные работы на переезде 305-й км перегона «Криволучье-Присады».
Во время проведения работ с 21.00 12 октября до 6.00 13 октября и с 21.00 13 октября до 6.00 14 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда.
Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
24
|
Малые Гончары —
ПАО «Тулачермет»
(верхние проходные)
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ст. «Металлург»
|
28
|
пос. Косая Гора —
ПАО «Тулачермет»
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ст. «Металлург»
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4
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пос. Михалково —
ПАО «Тулачермет»
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ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр-д. — Китаевский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ст. «Металлург»