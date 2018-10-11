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В тульском Криволучье закроют на ремонт железнодорожный переезд
Фото из архива Myslo.

В тульском Криволучье закроют на ремонт железнодорожный переезд

Работы будут проводиться по ночам.

С 12 по 14 октября в Туле пройдут ремонтные работы на переезде 305-й км перегона «Криволучье-Присады».

Во время проведения работ с 21.00 12 октября до 6.00 13 октября и с 21.00 13 октября до 6.00 14 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

24

Малые Гончары —

ПАО «Тулачермет»

(верхние проходные)

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ст. «Металлург»

28

пос. Косая Гора —

ПАО «Тулачермет»

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ст. «Металлург»

4

пос. Михалково —

ПАО «Тулачермет»

ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр-д. — Китаевский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ст. «Металлург»

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:56 −1
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