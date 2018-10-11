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В Туле на ул. Чмутова собственники домов захватили 600 кв. м земли
Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

В Туле на ул. Чмутова собственники домов захватили 600 кв. м земли

Нарушителям грозит штраф.

Сотрудники регионального министерства имущественных и земельных отношений в ходе проверок выявили самовольный захват территории собственниками четырех земельных участков на ул. Чмутова в Привокзальном округе Тулы. 

В ведомстве сообщили, что общая площадь захваченных земель составила более 600 кв. м. На этих участках установлены ограждения и объекты хозяйственно-бытового назначения.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей «Самовольное занятие земельного участка» Кодекса РФ об административных правонарушениях. Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения штрафа:

  • на граждан — от 5 000 рублей;
  • на должностных лиц — от 20 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 100 000 рублей.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:42 +1
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