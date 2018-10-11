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13 октября из-за закрытия мотосезона в Туле ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo.

13 октября из-за закрытия мотосезона в Туле ограничат движение транспорта

На площади Ленина будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

13 октября в Туле пройдет закрытие мотосезона.

В связи с проведением мероприятий в городе будет действовать ряд ограничений:

  • с 0.00 до 19.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;
  • с 14.30 до 15.30 ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по проспекту Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. 9 Мая до ул. Советской.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:11 −8
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