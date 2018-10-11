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В Алексинском районе введён карантин по оспе коз и овец

В Алексинском районе введён карантин по оспе коз и овец

Причиной стала вспышка заболевания, зарегистрированная в деревне Кузнецы.

В середине сентября в подсобном хозяйстве одного из жителей деревни Кузнецы Алексинского района была зафиксирована вспышка оспы овец. Фермер содержал 20 животных – было решено провести бескровный убой скота в очаге оспы, сжечь трупы, а технику, помещения и прилегающие к хозяйству территории продезинфицировать. Теперь в хозяйстве введен карантин. На время его действия запрещено:

  • посещение хозяйства посторонними людьми, за исключением персонала, специалистов-ветеринаров, а также жителей домов в очаге заболевания,
  • ввоз и вывоз любых животных,
  • вывоз корма, с которым контактировали больные животные, а также полученного от них молока,
  • стричь, собирать пух и вывозить шерсть с животных,
  • снимать шкуры с погибших животных,
  • проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие подобные мероприятия.

Территория деревни Кузнецы на время карантина получила статус неблагополучного пункта, а около 20 населенных пунктов, находящихся в радиусе 10 км от хозяйства, оказались в угрожаемой зоне.

На территорию угрожаемой зоны запрещено ввозить не вакцинированных против оспы восприимчивых животных, вывозить их и проводить выставки животных.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
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Место
Тульская областьАлексинский район

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