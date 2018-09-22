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В Тульской области зафиксирована вспышка оспы овец

В Тульской области зафиксирована вспышка оспы овец

Очаг заболевания находится в деревне Кузнецы Алексинского района.

В одном из личных подсобных хозяйств в Алексинском районе зафиксирована вспышка заболевания – оспы овец. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В хозяйстве одного из жителей деревни Кузнецы содержалось 20 коз и овец. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие генома вируса оспы овец и коз в патологическом материале павшей овцы.

На заседании чрезвычайной противоэпизоотической Комиссии была определена граница эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемых зон. Также было решено провести бескровный убой скота в очаге оспы, сжечь трупы, а технику, помещения и прилегающие к хозяйству территории продезинфицировать. Животных, которые могут подхватить вирус, вакцинируют.                                                                       

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:29 +2
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Место
Тульская областьАлексинский район

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