В Тульской области зафиксирована вспышка оспы овец

В одном из личных подсобных хозяйств в Алексинском районе зафиксирована вспышка заболевания – оспы овец. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В хозяйстве одного из жителей деревни Кузнецы содержалось 20 коз и овец. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие генома вируса оспы овец и коз в патологическом материале павшей овцы.

На заседании чрезвычайной противоэпизоотической Комиссии была определена граница эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемых зон. Также было решено провести бескровный убой скота в очаге оспы, сжечь трупы, а технику, помещения и прилегающие к хозяйству территории продезинфицировать. Животных, которые могут подхватить вирус, вакцинируют.