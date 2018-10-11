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На улице Металлургов в Туле сбили мотоциклиста
Фото Юлии Королёвой

На улице Металлургов в Туле сбили мотоциклиста

Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

На улице Металлургов, в районе дома № 47 произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительной информации, в столкновении с Renault водитель мотоцикла получил серьёзные травмы.

Сотрудники группы пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщили, что информация о происшествии проверяется. На место выехал экипаж дорожно-патрульной службы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 0
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Место
Тулаулица Кутузова

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