На улице Металлургов в Туле сбили мотоциклиста

Фото Юлии Королёвой

На улице Металлургов, в районе дома № 47 произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительной информации, в столкновении с Renault водитель мотоцикла получил серьёзные травмы.

Сотрудники группы пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщили, что информация о происшествии проверяется. На место выехал экипаж дорожно-патрульной службы.