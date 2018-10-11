Орнитологи насчитали на Куликовом поле 77 видов птиц

Фото Ангелины Гудовичевой

Лучшие орнитологи Тульской области, фотографы живой природы побывали на Куликовом поле и понаблюдали за пернатыми обитателями заповедника. В пойменном кустарнике были обнаружены синицы и дрозды-рябинники, в лесу – лазоревки, на Кимовском водохранилище – чайки, утки, цапли, кулики, галстучники, чернозобики, чибисы.

По мнению орнитологов, текущий год можно считать рекордным – во время экспедиции зарегистрировано 77 видов, что почти в два раза превышает среднее число видов птиц, учитываемых ежегодно на осенних маршрутах на Куликовом поле.

Среди пернатых обитателей Куликова поля – 6 краснокнижных видов птиц: дупель, черношейная поганка, ремез, скопа, большой улит и фифи. За два дня на Куликовом поле было учтено 6034 особи.