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Туляков приглашают на интерактивную экскурсию на «Фабрику будущего»

Туляков приглашают на интерактивную экскурсию на «Фабрику будущего»

Гостей ждет увлекательное приключение с уже знакомыми роботами и новые мультимедийные инсталляции.

С 20 октября интерактивное пространство «Фабрика будущего» вновь ждет гостей.

На площадке интерактивного музея каждый любитель научной фантастики найдет себе приключение по вкусу: здесь вас встретят и уже знакомые роботы, и новая выставка — разработки, интерактивные зоны и мультимедийные инсталляции.

Цена билета: взрослый – 400 рублей, детский – 350 рублей. В стоимость билета включено НЕОГРАНИЧЕННОЕ по времени использование ВСЕХ интерактивных игровых экспонатов и зон виртуальной реальности.

По будням при покупке взрослого билета детский – бесплатно, для групп от 10 человек – скидка! Каждый билет обойдется в 300 рублей!

Режим работы: со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00.

«Фабрика будущего»: Тула, ул. Болдина, 98-а.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:03 0
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