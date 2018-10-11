В Тульской области водитель BMW сбил пешехода и скрылся

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Вечером 9 октября в полицию сообщили, что на 1-м километре автодороги «Узловая-Ильинка» лежит мужчина в тяжелом состоянии. На него обратил внимание местный житель, проезжавший на своей машине. Автолюбитель вызвал полицейских и медиков. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации. Его личность выясняется.

- Работая на месте происшествия, сотрудники Госавтоинспекции получили основания полагать, что мужчина оказался на дороге после наезда на него автомобиля и незамедлительно приняли меры для обнаружения транспортного средства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские изучали записи с видеокамер системы «Безопасный город». Выяснилось, что в месте ДТП за несколько часов проехало порядка 70 автомобилей.

Сотрудники ГИБДД устанавливали водителей всех машин, осматривали каждую на предмет выявления повреждений.

В результате полицейские обнаружили автомобиль BMW Х3 с характерными признаками.

46-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, признался в наезде на пешехода. По предварительным данным, водитель испугался случившегося и из-за этого покинул место ДТП.

Все обстоятельства происшествия выясняются.