Туляк погасил долги по налогам: приставы наложили арест на его иномарку

Долг по налоговым платежам составлял 20 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Зареченского района Тулы на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с А. задолженности по налоговым платежам в размере более 20 тыс. рублей.

Должник никаких мер по выплате задолженности не принимал, в связи с чем судебным приставом-исполнителем в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении А. применены меры принудительного исполнения, а именно:

вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Hyundai IX35.

Данная мера сохраняет право пользования, но лишает владельца возможности распоряжаться данным имуществом.

Принятые меры позволили взыскать с А. задолженность по оплате налогов в полном объеме.

По информации пресс-службы УФССП России по Тульской области.