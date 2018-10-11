В тульском сквере высадят цветы для создания естественного ландшафта

10 октября проводятся работы по посадке цветов в сквере Глеба Успенского, крокусы высаживаются в хаотичном порядке, при прорастании они будут создавать естественный природный ландшафт.

Кроме того, сегодня проводятся подготовительные работы на ул. Ствольной, 104 для укладки рулонного газона, а также консервируются цветники на зимний период.