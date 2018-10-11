новости
новости
Регистрация
В тульском сквере высадят цветы для создания естественного ландшафта

В тульском сквере высадят цветы для создания естественного ландшафта

3000 крокусов украсят сквер Глеба Успенского на ул. Менделеевской в Туле.

10 октября проводятся работы по посадке цветов в сквере Глеба Успенского, крокусы высаживаются в хаотичном порядке, при прорастании они будут создавать естественный природный ландшафт.

Кроме того, сегодня проводятся подготовительные работы на ул. Ствольной, 104 для укладки рулонного газона, а также консервируются цветники на зимний период.

сегодня, в 11:51 +1
Другие статьи по темам
Событие
крокусысквер Глеба Успенского
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область стала победителем Всероссийского конкурса IT-проектов
Тульская область стала победителем Всероссийского конкурса IT-проектов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.