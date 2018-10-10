В Тульской области будут возделывать лен и построят новую молочную ферму

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 10 по 13 октября в Москве проходит XX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В рамках выставки Алексей Дюмин подписал ряд соглашений о сотрудничестве с российскими бизнесменами, которые планируют развивать свои производства в Тульской области.

Крупнейший в России специализированный инкубаторий, занимающийся разведением сельскохозяйственной птицы, ООО «Авиаген» планирует построить в Ясногорском районе новые птицеводческие фермы. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей.



Еще одно соглашение было подписано с ООО «Родниковое поле», которое планирует в Веневском районе выращивать корма для собственного поголовья скота, заготовки сена, сенажа и силоса. Компания уже начала создание молочно-товарной фермы на 280 фуражных коров вблизи деревни Татарники Веневского района, а также запускает проект по возделыванию льна.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 250 млн рублей.

Также в 2018 году при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института льна «Родниковое поле» экспериментально запускается проект по возделыванию льна масличного и льна-долгунца для получения опыта культивации льна в климатических условиях Тульской области.