Компания «Мираторг» инвестирует в развитие производства в Тульской области 6 млрд рублей

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На эти средства в регионе построят два овцеводческих комплекса и создадут 150 рабочих мест.

10 октября в Москве в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая очень» губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с ООО «Мираторг» о строительстве двух новых овцеводческих комплексов в Тепло-Огаревском районе.

Как отмечают в агрохолдинге, применение передовых технологий в индустриальном выращивании овец позволит производить на двух площадках до 134 000 голов товарных животных и реализовывать до 6 600 тонн мяса в живом весе в год.

Это уже третий крупномасштабный проект компании в регионе. Общий объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей, планируется создать 150 рабочих мест.

В Тульской области «Мираторг» реализует проект по созданию 10 животноводческих ферм крупного рогатого скота мясного направления по 4300 голов каждая. На сегодняшний день построено 8 ферм: в Арсеньевском, Дубенском, Белевском (3 фермы), Одоевском (2 фермы) и Чернском районах. Поголовье скота составляет 37 700 голов.