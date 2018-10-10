Как тулякам стать футбольными арбитрами?

Центр подготовки футбольных арбитров общественной организации «Тульская областная федерация футбола» объявляет набор слушателей для обучения по программе начальной подготовки футбольных арбитров.



Приглашаются юноши и девушки не моложе 16 лет, с достаточным уровнем физической подготовки и отсутствием медицинских противопоказаний.



Начало занятий с 15 октября, один раз в неделю (в вечернее время). Занятия проводятся на бесплатной основе.



Закончившим обучение будут выданы сертификаты, подтверждающие окончание курса «Начальная подготовка футбольных арбитров». Обладатель данного сертификата получает право на судейство районных, городских и областных соревнований по футболу, а также соревнований по мини-футболу в ТГФФ.

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