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Как тулякам стать футбольными арбитрами?

Как тулякам стать футбольными арбитрами?

Все желающие приглашаются на обучение.

Центр подготовки футбольных арбитров общественной организации «Тульская областная федерация футбола» объявляет набор слушателей для обучения по программе начальной подготовки футбольных арбитров. 

Приглашаются юноши и девушки не моложе 16 лет, с достаточным уровнем физической подготовки и отсутствием медицинских противопоказаний. 

Начало занятий с 15 октября, один раз в неделю (в вечернее время). Занятия проводятся на бесплатной основе. 

Закончившим обучение будут выданы сертификаты, подтверждающие окончание курса «Начальная подготовка футбольных арбитров». Обладатель данного сертификата получает право на судейство районных, городских и областных соревнований по футболу, а также соревнований по мини-футболу в ТГФФ. 

Запись по телефонам: 

  • 8-910-942-91-70 Пантелеев Сергей Григорьевич,
  • 8-903-842-14-38 Тимофеев Борис Николаевич,
  • 8-906-532-00-60 Пантелеев Павел Сергеевич.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:21 0
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