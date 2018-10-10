В тульской колбасе нашли антибиотики? Без истерики! Давайте разберемся

Игорь Липгарт: «...Ни при каких условиях не может получиться, что «случайно» в этих трех сардельках они есть, а в следующих трех — нет...».

Об этом случае не написал только ленивый. Ситуацию разъясняет генеральный директор ООО «Тульский Пионер» Игорь Липгарт.

Игорь Липгарт - В конце июля 2018 г., действительно, управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в одном из магазинов розничной торговой сети, реализующем нашу продукцию, были изъяты образцы нашей колбасной продукции и переданы в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ЦНМВЛ») для лабораторных исследований.

Чтобы полученные результаты были максимально объективными, мы оперативно (в тот же день) сдали те же самые виды продукции из этой партии (что подтверждено официальными документами) в независимую лабораторию для получения контрольных результатов — поясняет Игорь Липгарт. — Почему мы так быстро среагировали? Дело в том, что подобный опыт уже имел место в нашей практике. Со стороны Россельхознадзора это не первая попытка обвинить нас в производстве недоброкачественной продукции. В 2017 году в колбасе были «обнаружены» патогенные микроорганизмы. Тогда через суд мы смогли полностью доказать чистоту продукта и опровергнуть результаты исследований, проведенных ФГБУ «ЦНМВЛ».



Нынешняя наша история также приобрела интересный оборот.

Протокол исследования датируется 3-м (!) сентября 2018 г. Возникает вопрос: где находилась и как хранилась наша продукция с конца июля до этого дня? Если честно, возникают сомнения: а вообще нашу ли продукцию подвергали исследованию? Но это, так сказать, лирическое отступление.



По результатам анализов, полученных в ФГБУ «ЦНМВЛ», куда сдавались образцы управлением Россельхознадзора, в наших образцах обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы. Результаты анализов, полученные нами от независимой лаборатории, — чистые! Образцы полностью соответствуют всем необходимым нормам и требованиям. Антибиотиками там тем более и не пахнет. Все результаты у нас, и мы готовы их предоставить на любую проверку и экспертизу.



А теперь главный вопрос: КАК?



Как одни и те же мясные продукты из одной и той же партии производства могут иметь разные результаты лабораторных анализов? Мы что, специально в одну сардельку насыпали антибиотиков, а в другую нет? Это полный бред! Антибиотики не могут возникнуть «из воздуха», они могут присутствовать только в сырье, из которого вырабатывается продукция. Ни при каких условиях не может получиться, что «случайно» в этих трех сардельках они есть, а в следующих трех — нет.



Еще интересным фактом является то, что пока мы не имеем собственного животноводства и закупаем мясо у партнеров-поставщиков. А контроль за качеством входящего сырья и нашей готовой продукции осуществляет Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Тульской области. Причем управление Россельхознадзора (которое также относится к министерству) осуществляет контроль работы этой службы. Государственные ветврачи подписывают нам каждую партию в производство, дают разрешающие сопроводительные документы. И даже если бы эти антибиотики действительно присутствовали в продукте, возникает вопрос уже к Государственной ветеринарной службе, а также к самому управлению Россельхознадзора. Получается, ветеринарная служба «проглядела» и дала разрешение на использование недоброкачественного сырья, а Россельхознадзор «недоглядел» и позволил это сделать? Ведь если бы ветврачи обнаружили антибиотики во входящем сырье, они должны были бы забраковать эту партию и не допустить ее в производство. Хотя юридически за этот факт ответственность ложится на производителя. Выходит, в такой ситуации мы — крайние. Постановление мы получили 2 октября. Официальный сайт Россельхознадзора на следующий день уже опубликовал комментарий:

«В октябре 2018 года на основании выявленных управлением нарушений ООО „Тульский Пионер“ привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 000 рублей. В отношении данного предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля». (Подробности по ссылке).



Но позвольте, по закону (ст. 30.1−30.3 КоАП РФ) постановление должно вступить в силу через 10 дней, то есть 13 октября, и только в том случае, если в течение этого срока нами не будет обжаловано. До 13 октября данное постановление не имеет законной силы. Вынесенное постановление — это еще не привлечение к ответственности. И мы, естественно, воспользуемся своим правом на обжалование. Получается, Россельхознадзор предвосхищает события, выдавая желаемое за действительное, и публикует информацию о нарушении, которое еще не является установленным.



Так как степень доверия к первоисточнику, а именно к официальному сайту Россельхознадзора, у наших тульских СМИ довольно высокая, они тут же подхватили «сенсацию» и со скоростью молнии распространили ее в информационных недрах интернета. Уже ссылаясь друг на друга, в некоторых случаях даже не зная о первоисточнике, как нам кажется. Некоторые вообще без всяких ссылок размещали. Во всем этом прослеживаются серьезные нарушения «Закона о СМИ».

По нашему мнению, в настоящее время данная информация является порочащей имя, честь и достоинство нашей компании. Дата вступления постановления в силу неизвестна (ее может и не быть вовсе), так как мы намерены доказать неправомерность его вынесения.

Но даже если это не брать в расчет, официальная дата тоже еще не наступила.



Во всем этом по нашему заявлению будет разбираться прокуратура.

Теперь другой вопрос: кому и зачем всё это надо? Дорогие наши покупатели, у вас какое мнение на этот счет?



У нас свой взгляд. Слишком вкусно мы вас кормим, слишком вы нас любите… А претендентов на вашу любовь, наверное, много. Мы за здоровую конкуренцию, за обмен мнениями, за конструктивные диалоги и решение вопросов. То, что происходит, кроме как «мочилово» назвать нельзя. За 20 лет мы выросли во всех направлениях своей деятельности, а это уже не всем по вкусу…



И всё-таки нам приятно, что в комментариях к этим публикациям в интернете люди пишут с юмором и пониманием ситуации. Спасибо вам, дорогие наши покупатели, за веру в нас, за поддержку и добрые слова. Мы никогда не позволим себе бессовестно вас обманывать. Будьте бдительны!