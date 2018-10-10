В Туле в следственном изоляторе скончался заключенный

Фото Алексея Пирязева.

29 сентября в следственном изоляторе №1 Тулы (ул. М. Тореза, 11) скончался заключенный. Но об этом стало известно только сейчас.

«Умер мужчина ночью на своем спальном месте в общей камере, – рассказала пресс-секретарь УФСИН России по Тульской области. – Это первый подобный случай в нашей колонии».

О случившемся сразу же уведомили руководство колонии, регионального УФСИН, прокуратуру и следователей. Последние начали доследственную проверку по факту случившегося. Дежурный фельдшер колонии при осмотре тела не обнаружил следов насильственной смерти. В связи с этим труп был отправлен на экспертизу.

По неофициальной информации, рассматриваются две вероятные причины смерти: острая сердечная недостаточность и передозировка наркотиков.

30-летний мужчина был осужден за кражу (ст. 158 УК РФ) и должен был год провести в колонии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.