новости
новости
Регистрация
Жительница Тульской области с ножом набросилась на собутыльника

Жительница Тульской области с ножом набросилась на собутыльника

Мужчина получил несколько колото-резаных ран. Уголовное дело направлено в суд.

Прокурором Тепло-Огаревского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 31 июля прошлого года женщина находилась в квартире, расположенной в поселке Теплое, где распивала спиртные напитки со своим знакомым. Внезапно между ними произошла ссора – обвиняемая схватила кухонный нож и набросилась на мужчину.

Потерпевший получил проникающее колото-резанное ранение живота с повреждениями внутренних органов, а также непроникающие колото-резаные раны груди, резаные раны плеча и головы. Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопричинение тяжкого вреда здоровьюженщина напала с ножом на собутыльникапрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьпоселок Теплое

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электроэнергии 11 октября
Где в Туле не будет электроэнергии 11 октября
В четверг на некоторых улицах Тулы не будет холодной воды
В четверг на некоторых улицах Тулы не будет холодной воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.