Жительница Тульской области с ножом набросилась на собутыльника

Прокурором Тепло-Огаревского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 31 июля прошлого года женщина находилась в квартире, расположенной в поселке Теплое, где распивала спиртные напитки со своим знакомым. Внезапно между ними произошла ссора – обвиняемая схватила кухонный нож и набросилась на мужчину.

Потерпевший получил проникающее колото-резанное ранение живота с повреждениями внутренних органов, а также непроникающие колото-резаные раны груди, резаные раны плеча и головы. Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд для рассмотрения по существу.