«Ваш внук устроил ДТП!»: Мошенник обманул тульских пенсионеров на 620 тысяч рублей

Фото ktv-ray.ru.

Зареченский суд Тулы признал виновным раннее судимого 38-летнего жителя Новосибирска в совершении пяти эпизодов преступлений по статьям «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба» и «Покушение на мошенничество».

Установлено, что в период с 20 июля по 20 августа 2017 года подсудимый, находясь в Новосибирске, звонил на стационарные телефоны жителей Зареченского района Тулы. Он представлялся сотрудником полиции, пояснял потерпевшим, что их родственники совершили противоправные действия, чтобы не возбуждать уголовное дело требовал передачи денежных средств — от 20 000 до 200 000 рублей. Через некоторое время на пороге потерпевших появлялись курьеры, которым те передавали деньги. Затем, по указанию злоумышленники, курьеры переводили полученные деньги на карту, номер которой диктовал подсудимый, а также на номера различных сотовых операторов. Денежные средства с банковской карты обналичивались в Новосибирске.

Своими преступными действиями злоумышленник причинил пяти потерпевшим значительный материальный ущерб на общую сумму 620 000 рублей, а также покушался на причинение материального ущерба еще одной потерпевшей на сумму 50 000 рублей.

Все потерпевшие являются пенсионерами.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тот себя виновным не признал и подал апелляцию.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор Зареченского суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его адвоката — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.