В Туле открылась выставка скульптур «Болезнь молодых или Жизнь с болью»

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В Туле в Центральном парке им. Белоусова возле фонтана открылась выставка «Болезнь молодых или Жизнь с болью». Девять прозрачных скульптур со светящимися красными позвоночниками — это изображения обычных людей в самых привычных и простых позах: человек обернулся, присел завязать шнурок, поднял голову к небу, побежал… Но для пациента с болезнью Бехтерева эти простые движения недоступны.

Заболевание поражает, в основном, молодых, трудоспособных, активных людей в возрасте 25−35 лет. И первыми проявлениями болезни становятся, в том числе, обыкновенные боли в спине — то, с чем многие живут годами, не обращая на них внимания. Это приводит к печальным последствиям — к 46 годам люди становятся инвалидами.

Руководитель «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» в Туле Елена Попова.

Елена Попова - Ранняя диагностика - это ключевое звено в дальнейшем лечении. К сожалению, молодые люди небрежно относятся к своему здоровью и пропускают симптомы этой страшной болезни. Она разрушает жизни, семьи, профессиональный рост, личность… Здесь очень важен психологический момент — поддержка семьи и близких. Я очень хочу, чтобы на выставку пришли не только люди с болезнью Бехтерева, но и те, в чьих семьях случилось это горе.

Главный специалист ревматолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Сальникова:

Татьяна Сальникова - Такая выставка в нашем регионе проходит впервые. Это заболевание не очень известно среди населения, не так широко на слуху. Всё зависит от того, насколько правильно будет поставлен диагноз в самом начале. Проводя эту выставку, мы хотим обратить внимание людей, у которых есть боли в позвоночнике, суставах. Но они не придают большой значимости этим проблемам и не считают нужным обратиться к врачам. Запущенная ситуация может привести к тяжелым необратимым последствиям.

По словам Татьяны Сальниковой, не нужно терпеть боль и запускать болезнь. Необходимо сразу обратиться к терапевту или ревматологу.

В Тульской области около 1000 человек живут с болезнью Бехтерева.

Симптомы заболевания:

Выставка проходит по инициативе пациентской организации «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева» и компании «Новартис Фарма» в России, при поддержке Ассоциации ревматологов России, Минздрава Тульской области.

Выставка пройдет по 22 октября.