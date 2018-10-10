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Где в Туле не будет электроэнергии 11 октября

Где в Туле не будет электроэнергии 11 октября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Демонстрации, 10, 10-б, 12,
  • ул. Лейтейзена, 7,
  • ул. М. Жукова, 7,
  • ул. Шухова, 24, 20-а, 24 к. 2, 26-а, 28-а, 22-а,
  • ул. Немцова, 15, 17, 19, 21, 15-а,
  • ул. Кутузова, 20-в, 20-а, 18, 20, 24, 20-б, 22-а,
  • ул. Р. Зорге, 19-б, 19, 13, 15 к. 2, 19-б,
  • ул. Демьянова, 26-а,
  • ул. Октябрьская, 23-а, 25, 31,
  • ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
  • ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.),
  • п. Южный: ул. Клубная, 15-33 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. 2-я Овражная, 1-27,
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. Зелёная, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15-23,
  • ул. Лесная, 1, 2,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
  • п. Новоскуратово, 1-15-а.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 +1
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