Глава Тульской области Алексей Дюмин провёл личный приём граждан

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках общерегионального дня приёма граждан губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично рассмотрел обращения туляков. К главе региона обратилась сирота из Тулы с просьбой помочь в решении жилищного вопроса. Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что до конца года будет сдано порядка 350 квартир для предоставления детям-сиротам, и девушка получит квартиру.

Жительница жилого комплекса «Парус» обратилась к Губернатору с просьбой решить проблему нехватки автобусов на маршрутах № 17, 18 и 32 – людям очень тяжело добираться на работу и домой. Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что вопрос об увеличении количества автобусов на маршруте № 18 уже прорабатывается. С начала 2019 года число машин на маршруте будет увеличено.

Алексей Дюмин поручил городской администрации проработать возможность увеличения количества машин на маршруте № 32, а министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику – взять на контроль вопрос обеспечения микрорайона транспортом.

Тулячка с улицы Хворостухина пожаловалась главе региона на стройку, расположенную рядом с домом. По ее словам, площадка не огорожена, люки открыты, и это создает опасность для жизни и здоровья людей. Губернатор поручил Владиславу Галкину в тот же день выехать на место и при необходимости принять меры по обеспечению безопасности людей. Застройщик планирует завершить все работы до 30 ноября.

Также был рассмотрен вопрос переработки отходов и экологической безопасности в регионе. Алексей Дюмин поручил провести совещание с участием заявителя, региональных операторов по обороту твердых коммунальных отходов и сотрудников профильного министерства.