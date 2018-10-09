В Новомосковске за мошенничество осудят женщину-адвоката

Также она обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве.

В Новомосковском городском суде на 11 октября назначено слушание уголовного дела по обвинению адвоката в мошенничестве и покушении на посредничество во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, женщина год назад, будучи адвокатом районной коллегии адвокатов Тульской области, заключила соглашение с потерпевшей о защите ее сына по уголовному делу. Пользуясь служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием, адвокат похитила у своей клиентки 200 тысяч рублей, получив их якобы для передачи следователю в качестве взятки.

После этого злоумышленница сообщила потерпевшей, что готова лично передать взятку сотрудникам прокуратуры и судье, который будет рассматривать дело. За вынесение «нужного» приговора адвокат потребовала 400 тысяч рублей.

Получив от потерпевшей 300 тысяч рублей, она присвоила половину сумму, а оставшиеся деньги отдала третьему лицу, который якобы согласился передать их судье. Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство.

Сейчас женщина находится под домашним арестом. По совокупности преступлений ей грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до семи лет.