В Тульской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2018»

Он представит регион в третьем этапе — финальном голосовании в соревновании с народными участковыми других субъектов РФ.

Голосование проводится на специальной странице конкурса.

Напомним, награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.