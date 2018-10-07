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В Тульской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2018»

В Тульской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2018»

До 16 октября туляки могут выбрать из 16 претендентов-победителей районного уровня народного участкового Тульской области.

Он представит регион в третьем этапе — финальном голосовании в соревновании с народными участковыми других субъектов РФ.

Голосование проводится на специальной странице конкурса.

Напомним, награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

 

сегодня, в 08:00 0
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