Фото Алексея Пирязева.
Погода 8 октября в Туле: тепло, но лучше взять с собой зонтик
Представляем прогноз погоды от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сегодня в Туле синоптики обещают переменную облачность. Ночью без осадков.
Днем по области возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм), ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днём +11…+16°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Дальность видимости — 7000 м.
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