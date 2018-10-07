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Погода 8 октября в Туле: тепло, но лучше взять с собой зонтик
Фото Алексея Пирязева.

Погода 8 октября в Туле: тепло, но лучше взять с собой зонтик

Представляем прогноз погоды от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня в Туле синоптики обещают переменную облачность. Ночью без осадков.

Днем по области возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм), ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днём +11…+16°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

Дальность видимости — 7000 м.

сегодня, в 07:00 +3
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