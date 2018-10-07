В Туле меняют ламповые светофоры на светодиодные
Новые объекты установлены по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения».
Светофоры были заменены по следующим адресам:
- ул. Советская — Красноармейский проспект;
- ул. Советская — ул. Ф. Энгельса;
- ул. Советская — проспект Ленина;
- ул. Советская — ул. Оборонная;
- ул. Советская — ул. Староникитская;
- ул. Советская — ул. Дзержинского;
- ул. Менделеевская — ул. Тургеневская;
- ул. Менделеевская 8.
В светодиодном светофоре не используются цветные светофильтры и отражатель, как в ламповых. Поэтому он не отражает солнечный свет, не дает бликов и становится заметнее для водителей.
6 октября сотрудники администрации Тулы обследовали новые светофоры в центральной части города: проверяли работу подрядчика по замене светофоров. Был выявлен ряд недостатков, подрядчику указаны сроки их устранения.
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