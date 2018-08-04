В Туле открылся Центр приема гостей региона

Фото Алексея Пирязева.

Здесь можно приобрести карту лояльности для туристов, сувениры и попробовать традиционные тульские угощения.

Сегодня, 4 августа, в Туле на площади Восстания открылся Центр приема гостей Тульской области.

Здесь туристы могут получить всю информацию для путешествий по региону, в том числе и приобрести карту гостя Тульской области — систему скидок и бонусов при посещении культурных и исторических объектов, гостиниц, кафе и ресторанов.

Кроме того, в Центре можно купить продукцию местных ремесленников, мастеров, художников, отведать наши традиционные угощения.

Подробнее о Центре приема гостей читайте на Myslo позже.