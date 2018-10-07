Музей купеческого быта в Епифани предлагает гостям новый памятный сувенир

По информации Министерства культуры ТО.

В торговой лавке купца Байбакова теперь можно отправить по почте открытку с милыми зарисовками купеческой и музейной жизни.

Музей купеческого быта разместился в усадьбе мещан Байбаковых – типичной для уездного города России конца XIX – начала XX века. Гостиная, женская половина и кабинет купца, подвал торговой лавки… Воображение посетителей сразу рисует картины прошлого, стоит только переступить порог любого зала. Сотрудники музея дополнят эти образы, усадив на кухне к пышущему жаром самовару, угостив вареньем из собранных на огороде ягод, предложив поторговаться в лавке.

Новый сувенир Музея купеческого быта станет отличным дополнением к экскурсии. Здесь торговая лавка – не только экспозиция с уникальными предметами из фонда этнографии, но и сувенирный магазин. Купив открытку и подписав ее, посетители опустят свое послание близким или самому себе в почтовый ящик. Он стал частью музейного пространства недавно, восстановив историческую справедливость. В прошлом, когда ящиков для корреспонденции еще не было, их заменяли мелочные лавки. Хозяева принимали письма, а затем передавали их в почтовое отделение для сортировки и доставки адресату. Сегодня послания посетителей отнесут на почту сотрудники епифанского музея.

Передать уютную атмосферу Музея купеческого быта и образы ушедшей в прошлое, но не забытой Епифани помогла тульская художница Оксана Кагальникова. Яркие моменты экскурсий и музейных событий, милые образы епифанских жителей благодаря ей запечатлены в акварели и воспроизведены на почтовых карточках. И, конечно, нашлось место на открытках главному символу Епифани – Никольскому собору.

Стоимость открытки с марками для пересылки по России – 50 рублей. В честь юбилея свое послание можно собственноручно погасить памятным штампом «20 лет Музею купеческого быта в Епифани».