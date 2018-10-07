Прокуратура проверила брошенную пашню в Тульской области

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Было установлено, что ООО «Гарант» длительное время не использует земельные участки, находящиеся в его пользовании. Так, из анализа статистических данных следует, что у ООО «Гарант» находится в пользовании 50 га пашни. Из них с начала года не использовались 3 га. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В результате того, что «Гарант» не использовал земли и не проводил мероприятий по их охране, состояние почвы под воздействием антропогенных и природных факторов ухудшается.

Земли становятся непригодными для сельскохозяйственного использования.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Каменского района внес представление в адрес директора ООО «Гарант».